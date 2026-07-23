Vanno al centro commerciale e lasciano a casa i tre figli piccoli da soli Denunciata una coppia di Rovigo

Notizia in breve

Una coppia di genitori è stata denunciata dopo aver lasciato i tre figli piccoli a casa da soli e essere andata al centro commerciale. I carabinieri di Lendinara hanno segnalato la coppia alla procura di Rovigo per abbandono di minori e hanno coinvolto i servizi sociali. La coppia, composta da un uomo di 63 anni e una donna di 27, è stata identificata come responsabile della situazione. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.