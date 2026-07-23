Vanno al centro commerciale e lasciano a casa i tre figli piccoli da soli Denunciata una coppia di Rovigo
Una coppia di genitori è stata denunciata dopo aver lasciato i tre figli piccoli a casa da soli e essere andata al centro commerciale. I carabinieri di Lendinara hanno segnalato la coppia alla procura di Rovigo per abbandono di minori e hanno coinvolto i servizi sociali. La coppia, composta da un uomo di 63 anni e una donna di 27, è stata identificata come responsabile della situazione. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.
I carabinieri di Lendinara hanno denunciato alla procura di Rovigo una coppia di genitori, un francese di 63 anni e una rumena di 27, per abbandono di minori, segnalando la vicenda anche ai servizi sociali. La coppia, lo scorso giugno, avrebbe lasciato i tre figli minori da soli in casa per recarsi al centro commerciale. A riportare la notizia Il Gazzettino e Adnkronos. La segnalazione dai vicini di casa. A giugno i militari sono intervenuti in un condominio per una segnalazione effettuata da alcuni vicini, allarmati dalle voci e dai rumori provenienti dall’appartamento della famiglia. Dentro c’erano i bambini, di 11, 5 e 3 anni da soli. I... 🔗 Leggi su Open.online
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