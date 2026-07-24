Lascia la droga vicino alle auto in sosta | arrestato per spaccio

Un uomo è stato arrestato nei pressi di Campo di Marte per aver lasciato droga vicino alle auto in sosta. Due equipaggi della polizia di Firenze, impegnati in controlli straordinari del territorio, hanno trovato le sostanze stupefacenti durante un’ispezione. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in commissariato. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul tipo di sostanza o sul suo peso.

AREZZO – Marcoledì scorso due equipaggi Rpc di Firenze impiegati nel servizio straordinario di controllo del territorio della questura di Arezzo hanno proceduto all’arresto di un uomo nei pressi di Campo di Marte per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, durante i controlli effettuati dal personale operante nei pressi di Campo di Marte, zona segnalata per la presenza di consumatori e spacciatori, è stato notato un uomo, che alla vista degli operatori prelevava dagli slip un calzino e lo lasciava dietro alcune auto in sosta. A quel punto gli operatori hanno recuperato l’oggetto gettato dall’uomo contenente... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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