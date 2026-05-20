Covo odore di hashish in auto | a casa droga e contanti rapper arrestato per spaccio

I Carabinieri di Romano di Lombardia hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 23 anni residente a Covo. Durante un controllo, hanno trovato nell’auto un odore di hashish e, a casa, sono stati trovati droga e una somma di denaro contante. Il giovane è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto senza incidenti, e l’arresto è stato confermato dalle forze dell’ordine.

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