Covo odore di hashish in auto | a casa droga e contanti rapper arrestato per spaccio
I Carabinieri di Romano di Lombardia hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 23 anni residente a Covo. Durante un controllo, hanno trovato nell’auto un odore di hashish e, a casa, sono stati trovati droga e una somma di denaro contante. Il giovane è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto senza incidenti, e l’arresto è stato confermato dalle forze dell’ordine.
I Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 23enne residente a Covo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 18 maggio, in località Cascina Bellinzana, nel comune di Covo. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari, transitando nei pressi di un supermercato, hanno notato il giovane a bordo della propria autovettura in circostanze ritenute meritevoli di approfondimento. Durante il controllo, i Carabinieri hanno percepito un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente, sorprendendo il giovane intento a consumare hashish. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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