Droga e cocaina nell' auto un 34enne arrestato per spaccio

Durante un controllo stradale tra il casello Valdichiana e Foiano della Chiana, i carabinieri del Radiomobile di Cortona hanno fermato un'auto e trovato all’interno della droga e cocaina. Il conducente, un uomo di 34 anni, è stato arrestato con l’accusa di spaccio. La perquisizione ha portato al sequestro delle sostanze stupefacenti e all’arresto del conducente, che è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

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I carabinieri del Radiomobile di Cortona, durante un posto di controllo eseguito tra il casello Valdichiana e il comune di Foiano della Chiana, hanno sottoposto ad accertamenti un’autovettura. Alla guida c'era un 34enne della provincia di Siena, il quale ha da subito manifestato evidenti segni di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Catania Cocaina nascosta nel cruscotto maxi sequestro e due arresti Notizie correlate Leggi anche: Nell'auto (e a casa) droga, soldi e bilancino: arrestato per spaccio Argomenti più discussi: Un laboratorio all'Infernetto per stoccare hashish e cocaina, sequestrati 1,5 quintali di droga; Blitz anti droga, oltre 30 kg tra coca ed eroina e 300mila euro in contanti: arrestate due persone; Oltre un etto di droga e contanti nell’auto: maxi sequestro di cocaina e hashish a Rivalta sul Mincio; Tre arresti, cocaina e pistola: stop asse dello spaccio. La Guardia Civil spagnola ha sequestrato oltre 30 tonnellate di cocaina a bordo di una nave intercettata al largo delle Canarie. Per le autorità è il più grande sequestro di droga mai effettuato in Europa in una singola operazione. Arrestati i 23 membri dell’equi x.com Cocaina + uso di alcol? reddit Droga, duro colpo alla malavita: 18 arresti dei carabinieri nelle ultime 48 oreTra questi, tre cittadini stranieri trovati con decine di dosi di crack e cocaina, e un giovane romano colpito da un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare ... affaritaliani.it