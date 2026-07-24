L’aria fritta di Buttafuoco e la libertà d’espressione da garantire a chi la vieta

Notizia in breve

Il presidente della Biennale di Venezia ha presentato la 83ª Mostra del Cinema, in programma dal 2 al 12 settembre. Durante la conferenza stampa, ha commentato la libertà di espressione, affermando che bisogna garantire anche a chi limita questa libertà. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori, con alcuni che hanno definito le sue parole come una provocazione. La manifestazione si svolgerà come previsto, con eventi e proiezioni confermate.