Un'ordinanza comunale vieta il fumo in tutte le aree della spiaggia, suscitando reazioni di varia natura. Secondo alcuni, la misura rappresenta un passo eccessivo, mentre altri ritengono che sia necessaria per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. Tra chi si dice dispiaciuto per l’impatto sulle vacanze, si trovano anche i rappresentanti politici, che commentano la decisione come troppo restrittiva. La questione sta suscitando discussioni tra cittadini e amministratori.

"Capisco il principio, ma così mi sembra davvero troppo.". Per Matteo Zoccarato, capogruppo della Lega, la decisione del Comune di vietare il fumo ovunque in spiaggia "è drastica. E rischia di essere un boomerang per la città". Perché è contrario all’ordinanza? "Perché priva le persone di uno spazio di libertà. Io ho due figli e ammetto di essere un fumatore incallito, ma cerco sempre di stare attento alle altre persone mi accendo una sigaretta. Come fanno tanti altri fumatori. Basta solo un po’ di buon senso. E francamente, quando vado in spiaggia con la mia famiglia, ne vedo tanto". Il divieto di fumo in spiaggia in realtà esiste già dal 2019, anche se finora era limitato alla zona della battigia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Così si vieta la libertà. C’è chi farà ferie altrove per colpa dell’ordinanza"

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