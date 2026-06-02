In questi giorni, si sono verificati scontri tra gruppi che rivendicano la libertà di espressione e coloro che contestano questa libertà. Le proteste sono state caratterizzate da manifestazioni pubbliche, con alcuni partecipanti che hanno espresso opinioni contro le restrizioni e altre che si sono opposte a queste posizioni. Non ci sono stati incidenti gravi o arresti, ma la tensione tra le parti è rimasta palpabile.

In questi giorni, forse anche perché legittimamente annoiati dal delirio di onnipotenza trumpiano da un lato e dal delirio d’impotenza della politica italiana dall’altro, in tanti ci siamo esercitati su un certo numero di polemiche che ruotavano tutte, per un verso o per l’altro, attorno alla libertà d’espressione, il più malinteso e manipolato tra i valori della democrazia liberale, divenuto non per caso la bandiera di tutti i peggiori fascismi in circolazione. Dall’intervista di Erri De Luca su Gaza fino alle parole di Enrico Mentana sulla programmazione della 7, passando per le dichiarazioni di Francesco De Gregori contro certe pose da artisti impegnati e per l’annullamento del concerto di Kanye West a Reggio Emilia, su giornali, talk show e social network praticamente non si parla d’altro, da giorni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quelli che usano la libertà d’espressione contro la libertà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

This Mindset Hack Unlocks Piano Expression

Notizie e thread social correlati

Libertà di espressione, Coghe: “In Europa cresce la censura contro il mondo pro life”Alla Sala della Regina della Camera dei Deputati, Jacopo Coghe ha affermato che in Europa si assiste a un aumento della censura contro il movimento...

Professori e alunni del liceo Manzù uniti contro la dirigenza. Gli studenti: “Limitata la nostra libertà d’espressione”Il 31 marzo, al liceo Manzù di Bergamo, studenti e alcuni genitori hanno organizzato uno sciopero per protestare contro presunte carenze di...

Temi più discussi: Bignami per polemiche occasionali Quelli che usano la libertà d’espressione contro la libertà; Elisa si prepara a Campovolo: la festa per i suoi trent’anni di carriera; Scuola, Valditara contro le proteste: Triplicati gli obiettivi del Pnrr. Non parlo con i violenti; Willie Peyote a MOW: Vale la pena combattere per il diritto di fallire. L’intervista, i potenti del mondo e Anatomia di uno schianto prolungato - MOW - Mowmag.com.

La mattina presto a Londra i bar sembrano centri di controllo emotivo. Gente perfettamente vestita che ordina caffè come se stesse firmando documenti diplomatici. MacBook aperti ovunque. Tabelle. Call. Auricolari bianchi che danno a tutti la stessa espressio x.com

Quando la libertà non basta a sé stessaEssere liberi significa non essere sottomessi alla volontà arbitraria di un altro, non essere costretti a vivere secondo un destino assegnato, non essere imprigionati in un ruolo né in un ordine ... ilsole24ore.com

Crosetto: Usano la Liberazione come un clava politica. Un insulto a chi ha combattuto per la libertàIl 25 Aprile è la data dell'insurrezione di Milano. Quel giorno i tedeschi si arresero ai partigiani. L'ordine di insurrezione era stato firmato da tre capi del Clnai (Comitato di liberazione alta ... ilgiornale.it