L’area archeologica di Cortona torna palcoscenico dell’VIII Teatro Archeologico Festival

Notizia in breve

L’area archeologica di Cortona ospita l’VIII Teatro Archeologico Festival. Durante l’evento, il teatro antico viene riaperto al pubblico per rappresentazioni e spettacoli. La manifestazione trasforma il sito in un palcoscenico naturale, unendo storia, paesaggio e arti performative. La rassegna si svolge nel giorno stabilito e prevede diverse performances che coinvolgono artisti e visitatori. La manifestazione si ripete annualmente, attirando appassionati di cultura e archeologia.