L’area archeologica di Cortona torna palcoscenico dell’VIII Teatro Archeologico Festival
L’area archeologica di Cortona ospita l’VIII Teatro Archeologico Festival. Durante l’evento, il teatro antico viene riaperto al pubblico per rappresentazioni e spettacoli. La manifestazione trasforma il sito in un palcoscenico naturale, unendo storia, paesaggio e arti performative. La rassegna si svolge nel giorno stabilito e prevede diverse performances che coinvolgono artisti e visitatori. La manifestazione si ripete annualmente, attirando appassionati di cultura e archeologia.
Arezzo, 24 luglio 2026 – Il teatro torna ad abitare l’area archeologica di Corton a trasformandola in un palcoscenico naturale dove storia, paesaggio e arti performative dialogano con il presente. Il MAEC – Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona in accordo con la Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura e grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, presentano al Parco Archeologico del Sodo l'VIII edizione del progetto ideato da RUMORBIANCO con la direzione artistica di Chiara Renzi: un festival che negli anni ha costruito un modello originale di relazione con il patrimonio archeologico e la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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