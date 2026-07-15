Odissea in viaggio con Brundo Il teatro nell’Area Archeologica

È partito il secondo “Festival Radici Culturali” a Cortona, con spettacoli che si svolgono nell’Area Archeologica. La manifestazione è organizzata da Atena, l’associazione che promuove teatro e cinema, e vede il patrocinio del Comune e del Maec, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Toscana. La rassegna propone un viaggio tra teatro e storia, con eventi che si svolgono in un contesto archeologico.

Al via il secondo “ Festival Radici Culturali ” di Cortona, prodotto da Atena (Associazione Teatrocinematografica Europea Nuovi Argomenti) patrocinato e sostenuto dal Comune di Cortona e dal Maec in accordo con la Direzione Regionale Musei Nazionali Toscana. Il direttore, autore e interprete Gianluca Brundo porta in scena la prima assoluta di “ Odissea, il Viaggio della Conoscenza ”. Dopo il successo della prima edizione del Festival Radici Culturali, con la messa in scena dell’intero “Inferno dantesco”, ecco la nuova edizione che si svolgerà nello splendido scenario dell’Area Archeologica del Sodo di Cortona. L’intero poema omerico, da cui... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Odissea | Nuovo Trailer Ufficiale (Universal Pictures) - HD

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