Teatro Ostia Antica Festival 2026 torna la grande scena nel parco archeologico | il programma

Dal 25 giugno al 18 luglio 2026, il Teatro di Roma organizza la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival – Il Senso del Passato. L’evento si svolge nel parco archeologico di Ostia Antica e prevede rappresentazioni teatrali sul palco del teatro romano. La manifestazione durerà circa un mese e mezzo, coinvolgendo vari spettacoli da giugno a metà luglio. La prima giornata è prevista per il 25 giugno.

Ostia, 25 maggio 2026 – Il Teatro di Roma inaugura la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival – Il Senso del Passato, che dal 25 giugno al 18 luglio 2026 tornerà ad animare il palcoscenico millenario del Teatro romano di Ostia Antica. La rassegna conferma la vocazione di un festival nato per mettere in dialogo il patrimonio archeologico con i linguaggi della scena contemporanea. Il cartellone porta a Ostia quattro appuntamenti tra teatro e danza, affidati a figure di rilievo nazionale e internazionale: Theodoros Terzopoulos, Asterios Peltekis, Angelin Preljocaj e Filippo Dini. Teatro Ostia Antica Festival 2026, la seconda edizione. La nuova edizione arriva dopo il forte riscontro registrato lo scorso anno, quando il Festival ha segnato il ritorno della Fondazione Teatro di Roma nel sito archeologico dopo venticinque anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Teatro Ostia Antica Festival. Il senso del passato II edizione 2026 – Video Promo

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