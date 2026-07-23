Una ragazza di 22 anni è caduta dal terzo piano di un edificio scolastico della Guardia di finanza a Coppito, frazione dell’Aquila. È stata soccorsa e trasportata in condizioni molto gravi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. La polizia sta indagando per chiarire i motivi della caduta.

Giallo a L'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi. Ancora da chiarire la dinamica., La giovane, allieva della scuola Ispettori e Sovrintendenti, è attualmente ricoverata, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla terribile caduta. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: non si esclude alcuna ipotesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - L'Aquila, precipita dal palazzo della scuola della Guardia di finanza: 22enne gravissima

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