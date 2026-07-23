La 22enne precipitata dalla scuola della Guardia di Finanza le ferite gravi dopo la caduta da 12 metri Il traguardo pochi giorni per l’allieva maresciallo

Da open.online 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una ragazza di 22 anni è caduta da 12 metri dal terzo piano di una palazzina della scuola della Guardia di Finanza a Coppito, frazione dell’Aquila. È stata trasportata in ospedale in condizioni molto gravi. La giovane si trovava all’interno della struttura, dove si stava preparando per diventare maresciallo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

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Una 22enne è precipitata dal terzo piano di una palazzina della scuola ispettori della Guardia di Finanza a Coppito, frazione dell’Aquila, ed è ora ricoverata in condizioni molto gravi. L’episodio è avvenuto verso le 17, quando la giovane è caduta dalla finestra della sua camera da un’altezza di almeno 12 metri. L’impatto è stato talmente violento che le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito: trasportata all’ospedale San Salvatore, è stata operata per traumi importanti alla testa e al bacino. La dinamica resta ancora tutta da ricostruire e tra le ipotesi al vaglio non viene escluso un gesto volontario. La ragazza è un’allieva maresciallo, al primo anno nella scuola, e proprio nei giorni scorsi aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, il passaggio simbolico che segna lo status di allieva finanziere maresciallo. 🔗 Leggi su Open.online

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Ragazza precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza all'Aquila: è gravissima

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