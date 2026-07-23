La 22enne precipitata dalla scuola della Guardia di Finanza le ferite gravi dopo la caduta da 12 metri Il traguardo pochi giorni per l’allieva maresciallo

Una ragazza di 22 anni è caduta da 12 metri dal terzo piano di una palazzina della scuola della Guardia di Finanza a Coppito, frazione dell’Aquila. È stata trasportata in ospedale in condizioni molto gravi. La giovane si trovava all’interno della struttura, dove si stava preparando per diventare maresciallo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Una 22enne è precipitata dal terzo piano di una palazzina della scuola ispettori della Guardia di Finanza a Coppito, frazione dell’Aquila, ed è ora ricoverata in condizioni molto gravi. L’episodio è avvenuto verso le 17, quando la giovane è caduta dalla finestra della sua camera da un’altezza di almeno 12 metri. L’impatto è stato talmente violento che le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito: trasportata all’ospedale San Salvatore, è stata operata per traumi importanti alla testa e al bacino. La dinamica resta ancora tutta da ricostruire e tra le ipotesi al vaglio non viene escluso un gesto volontario. La ragazza è un’allieva maresciallo, al primo anno nella scuola, e proprio nei giorni scorsi aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, il passaggio simbolico che segna lo status di allieva finanziere maresciallo. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ragazza precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza all'Aquila: è gravissima

Notizie e thread social correlati

Precipita dalla scuola della Guardia di Finanza: gravissima una 22enne caduta dal terzo pianoUna ragazza di 22 anni è rimasta in condizioni molto gravi dopo essere caduta dal terzo piano di una scuola della Guardia di Finanza a Coppito,...

L'Aquila, precipita dal palazzo della scuola della Guardia di finanza: 22enne gravissimaUna ragazza di 22 anni è caduta dal terzo piano di un edificio scolastico della Guardia di finanza a Coppito, frazione dell’Aquila.

Temi più discussi: Bloccati al casello per un controllo: erano ricercati per furto in appartamento; Escursionista precipita e muore in Val Passiria; Escursionista precipitata nel Torinese, trovata morta dai soccorritori; Tragedia in montagna: escursionista di 34 anni precipita in un dirupo e perde la vita.

Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di Finanza a #Coppito, all'Aquila. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi. Ancora la chiarire la dinamica : ANSA/CLAUDIO PERI x.com

Precipita dalla scuola della Guardia di Finanza: gravissima una 22enne caduta dal terzo pianoAncora da chiarire la dinamica dell'incidente. In passato l'istituto era stato al centro di inchieste e denunce. Dal caso di violenza sessuale da parte di un istruttore, fino ai presunti casi di maltr ... msn.com

Precipita dal palazzo della scuola della Guardia di Finanza a L'Aquila, gravissima una 22enneUna ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, all'Aquila. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi. Ancora la chiarire la ... ansa.it