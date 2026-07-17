Malato grave ignorato dallo Stato Però mi offrono il suicidio assistito
Un uomo di 47 anni con distrofia muscolare ha chiesto di accedere al suicidio assistito dopo essere stato lasciato senza servizi di cura e supporto quotidiano. La sua richiesta nasce dalla mancanza di assistenza dallo Stato, che ha portato a una condizione di grave malattia ignorata. L’uomo ha dichiarato di essere stato costretto a questa scelta, evidenziando il rifiuto di ricevere le cure necessarie.
Costretto a chiedere di poter morire, perché gli negano servizi di cura e supporto quotidiano. Ivan Tavella, 47 anni, affetto da distrofia muscolare di Duchenne in fase avanzata, residente in Calabria ma da anni a Parma dove si è laureato in Giurisprudenza grazie alla Fondazione don Gnocchi e dove vive in una situazione di «contesto assistenziale», l’ha fatto presente più volte all’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Vibo Valentia.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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