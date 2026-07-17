Malato grave ignorato dallo Stato Però mi offrono il suicidio assistito

Notizia in breve

Un uomo di 47 anni con distrofia muscolare ha chiesto di accedere al suicidio assistito dopo essere stato lasciato senza servizi di cura e supporto quotidiano. La sua richiesta nasce dalla mancanza di assistenza dallo Stato, che ha portato a una condizione di grave malattia ignorata. L’uomo ha dichiarato di essere stato costretto a questa scelta, evidenziando il rifiuto di ricevere le cure necessarie.