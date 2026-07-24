L’Ancona si prepara alla stagione con intensi allenamenti, con il centrocampista Gueye presente e il terzo portiere, Gioele Baldi, in arrivo. Baldi, classe 2007, proveniente dal Trodica e originario di Viterbo, sarà ufficializzato a breve. Si alterna tra i pali con Uccelletti e Mastrangelo. La squadra punta a ottenere il primo posto, lavorando sodo per crescere rapidamente.

L’Ancona mette lavoro nelle gambe e idee in testa per crescere in fretta. In rosa c’è anche il terzo portiere, Gioele Baldi, classe 2007 dal Trodica, originario di Viterbo, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni e che si alterna tra i pali con l’altro Gioele, cioè Uccelletti, e con Emanuele Mastrangelo. Chi è ancora al palo, o meglio, chi svolge un allenamento differenziato è Chris Gueye, il lungo centravanti ex Ostiamare, che a causa di un problema al ginocchio che risale all’ultima partita della stagione si unirà al gruppo solo la prossima settimana. Per il resto tanto entusiasmo e altrettanto agonismo, nel ritiro in Val di Chiana, sin dai primi tentativi di mettere in pratica con il pallone le indicazioni di Maurizi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - L’Ancona mette lavoro nelle gambe. All’appello manca solo Gueye. Proromo perno a centrocampo: "Arrivare primi il nostro obiettivo»

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L’Ancona mette lavoro nelle gambe. All’appello manca solo Gueye. Proromo perno a centrocampo: Arrivare primi il nostro obiettivoIl centravanti ex Ostiamare alle prese con un problema al ginocchio. Arriva anche il terzo portiere Gioele Baldi ... ilrestodelcarlino.it

Ancona is putting in some serious work. Only Gueye is missing. Proromo, the lynchpin in midfield, says: Our goal is to finish first.The former Ostiamare center forward is dealing with a knee injury. A third-choice goalkeeper, Gioele Baldi, also arrives. sport.quotidiano.net