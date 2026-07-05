Ancona E’ Sbardella il sostituto di Bonaccorsi Ufficiale anche Messori in attacco piace Gueye

L’Ancona ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Luca Sbardella in difesa, che sostituirà Bonaccorsi passato all’Aquila. È stato anche confermato l’acquisto di Pietro Messori a centrocampo. In attacco, tra i nomi sondati, piace Gueye. La società ha così completato i primi due acquisti della sessione estiva di mercato.

L’Ancona batte finalmente i primi due colpi della sessione estiva di mercato: la società dorica ha infatti ufficializzato ieri l’arrivo in biancorosso del difensore centrale Luca Sbardella, che va di fatto a rimpiazzare Samuele Bonaccorsi, finito all’Aquila e del centrocampista Pietro Messori. Nato a Roma nel 1993, porta in biancorosso un bagaglio di oltre 300 presenze collezionate tra i professionisti e la Serie D, avendo vestito, tra le altre, le maglie di Sambenedettese, Grosseto, Campobasso e Piacenza. Nel suo importante palmarès spicca la recente vittoria del campionato di Serie D con la maglia del Forlì, un successo che ne testimonia la mentalità vincente e il valore assoluto per la categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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