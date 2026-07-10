La Fivizzanese ha annunciato l'acquisto del portiere Andreoli e del centrocampista Elmazi. Il presidente della società ha confermato che la campagna acquisti è iniziata con qualche ritardo, ma ha comunque portato i primi rinforzi alla squadra.

Dopo giorni di attesa il presidente della Fivizzanese Simone Cardellini cala le prime carte della nuova stagione. "La campagna acquisti – ammette – è andata un po’ a rilento", ma il timoniere albiceleste non perde il sorriso. "Siamo fiduciosi di fare una buona squadra", ribadisce con quella serenità di chi conosce bene le insidie del mercato dilettantistico. E i primi volti nuovi sono già realtà. A centrocampo arriva Cristian Elmazi, reduce dall’ultima stagione con il Serricciolo: giocatore di corsa, dinamismo e sostanza, chiamato a dare equilibrio e gamba alla mediana medicea. Tra i pali, invece, la Fivizzanese mette in sicurezza il reparto con l’arrivo di Mattia Andreoli e Michele Scopis, il primo dal Beverino, il giovane talentino (2008) dalla Fezzanese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Prima Categoria il patron Cardellini mette a segno i primi colpi di mercato. Fivizzanese, preso il portiere Andreoli. Centrocampo rafforzato con Elmazi

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