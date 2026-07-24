L’analisi di Vespa sul caso Roggero | giusto punire sbagliato infierire

Un gioielliere ha riferito di aver subito numerosi furti con spaccata tra gli anni ’90 e i primi 2000. Un commento di Vespa analizza se sia corretto punire severamente, senza infierire. La discussione si concentra sulla possibilità di trovare un equilibrio tra giustizia e umanità nel trattamento di un caso che coinvolge danni ripetuti nel tempo. La vicenda riguarda l’attenzione verso le modalità di punizione e il rispetto delle proporzioni.

Roma, 24 luglio 2026 – Vediamo se è possibile mettere d’accordo la Pancia e la Testa sul caso di Mario Roggero. Il gioielliere ha dichiarato di aver subito diversi furti con spaccata negli anni ’90 e nei primi anni 2000. Nel maggio del 2015 durante una rapina fu picchiato con violenza riportando la frattura del setto nasale e altre lesioni. Secondo perizie successive, quell’episodio gli procurò un disturbo post-traumatico da stress. Il 28 aprile 2021, tre rapinatori minacciarono con molta violenza Roggero, la moglie e la figlia con un coltello e una pistola giocattolo che sembrava assolutamente vera. https:www.quotidiano.netvideocronacala-moglie-di-roggero-assurdo-che-un-uomo-come-lui-stia-in-carcere-in3vfev4 Dopo aver subito la rapina, il gioielliere ha inseguito i banditi uccidendone due e ferendo il terzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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