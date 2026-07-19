Caso Roggero la Lega prepara un ddl sulla legittima difesa per non punire chi reagisce a un’aggressione armata

Da ilfattoquotidiano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lega sta preparando un disegno di legge sulla legittima difesa, che potrebbe modificare le norme attuali. La proposta mira a non punire chi reagisce a un'aggressione armata. La vicenda di Mario Roggero ha portato a questa iniziativa parlamentare. La legge in discussione prevede nuovi criteri per l’autorizzazione alla reazione in caso di aggressione. La proposta è attualmente in fase di elaborazione e non è ancora stata presentata ufficialmente.

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La vicenda di Mario Roggero potrebbe portare a una nuova modifica della disciplina sulla legittima difesa. Dopo la richiesta di valutare un intervento di clemenza per il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori e ferito un terzo, la Lega – che nel 2019 salutò con un’ovazione l’approvazione della norma – punta ora a intervenire direttamente sull’ articolo 52 del codice penale. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il partito guidato da Matteo Salvini – che anche oggi è tornato davanti al carcere di Bollate dove è detenuto il 72enne – avrebbe pronto un disegno di legge, a prima firma del senatore Claudio Borghi, per ampliare i confini della legittima difesa nei casi di aggressione armata all’interno di abitazioni o attività commerciali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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