Giorgia Meloni ha commentato il caso del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel suo negozio nel 2021. La premier ha detto che, in caso di aggressione, si può difendersi e non dovrebbe essere costretta a risarcire l’aggressore. Il procedimento giudiziario si è concluso con la condanna definitiva del gioielliere.

Anche Giorgia Meloni interviene sul caso Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo un assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. La presidente del Consiglio, infatti, ha scritto sui social: “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Meloni sul caso Roggero: “Mi aggredisci, mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto”

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Roggero, Meloni: «Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso. Basta paradossi»

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Temi più discussi: Nordio: Grazia a Roggero. Poi lo stop di Mattarella, ma c’era l’input di Meloni; Roggero, Nordio ricevuto al Colle: Puntualizzati i limiti delle attribuzioni del ministro sulla grazia; Il governo vuole la grazia per Mario Roggero, Mattarella convoca Nordio: Puntualizzati limiti del ministro; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori.

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