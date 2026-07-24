Camila Giorgi, ex tennista professionista, si sta allenando mentre è incinta. Ha annunciato di tornare in campo nel 2027. Sono passati più di due anni e mezzo dall’ultima partita ufficiale, durante i quali ha partecipato a un reality italiano. Nonostante le nuove esperienze, il tennis resta una presenza costante nei suoi pensieri e nelle sue attività quotidiane.

Sono passati più di due anni e mezzo dall’ultima partita disputata da Camila Giorgi come tennista professionista. Da allora l’atleta ha intrapreso nuove esperienze, tra cui la partecipazione alla versione italiana de L’Isola dei Famosi, ma il tennis è rimasto sempre presente nei suoi pensieri. La ex numero uno italiana ha infatti annunciato alcuni mesi fa l’intenzione di tornare alle competizioni nel 2027 e ha già iniziato un percorso di preparazione. Un allenamento intenso e particolare, visto che Giorgi è attualmente incinta e sta affrontando questa nuova fase della sua vita senza rinunciare al lavoro sul campo. News La divertente reazione... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - L’allenamento, da incinta, di Camila Giorgi: “Torno al tennis nel 2027”

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