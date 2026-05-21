Camila Giorgi si allena col pancione | così prepara il ritorno nel tennis nel 2027

Camila Giorgi è tornata a essere al centro dell’attenzione, questa volta condividendo immagini del suo allenamento mentre aspetta un bambino. La tennista ha pubblicato delle foto che mostrano il suo impegno sul campo, nonostante la gravidanza. La sua presenza pubblica in questa fase ha attirato l’interesse di molti appassionati e addetti ai lavori, che seguono con attenzione ogni suo passo in vista di un possibile ritorno nel circuito professionistico nel 2027.

Macerata, 21 maggio 2026 — Camila Giorgi è tornata a far parlare di sé nel modo che conosce meglio: sorprendendo tutti. L’ex tennista marchigiana, sparita quasi all’improvviso dal circuito Wta due anni fa, ha deciso di riaprire una porta che molti consideravano ormai chiusa. E lo ha fatto con un messaggio chiarissimo: il tennis, nella sua vita, non è finito. La notizia è arrivata direttamente dai suoi profili social, dove la 34enne maceratese ha pubblicato un video di allenamento accompagnato da una frase che ha subito acceso curiosità e discussioni nel mondo del tennis: “Mi alleno tutti i giorni per il ritorno nel 2027 nel tour. Ora sono incinta di 23 settimane”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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