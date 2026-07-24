Notizia in breve

Un dj italiano ha rivoluzionato il suono della musica dance. David Guetta ha dichiarato che pochi artisti possono vantare di aver modificato lo stile del genere, e tra questi c’è anche lui. La sua carriera si distingue per le innovazioni sonore e l’influenza sulla scena musicale internazionale. La sua attività si svolge principalmente in club e festival, dove ha portato nuove sonorità. La sua reputazione si basa su produzioni che hanno lasciato un segno nel panorama elettronico.