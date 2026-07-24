L’alchimista elettronico
Un dj italiano ha rivoluzionato il suono della musica dance. David Guetta ha dichiarato che pochi artisti possono vantare di aver modificato lo stile del genere, e tra questi c’è anche lui. La sua carriera si distingue per le innovazioni sonore e l’influenza sulla scena musicale internazionale. La sua attività si svolge principalmente in club e festival, dove ha portato nuove sonorità. La sua reputazione si basa su produzioni che hanno lasciato un segno nel panorama elettronico.
Sotto la luna di Benny. "Non sono molti i dj che possono vantarsi di aver cambiato il suono della musica dance, Benassi sì". Parola di David Guetta. E se lo dice lui, come fai non credergli? Lo sa bene pure la gente d’Appennino che vive a Castellarano, dove da quattro anni l’alchimista elettronico reggiano – Grammy Award nel 2007 per il remix di Bring the Noise dei Public Enemy – organizza il suo Electronic BBQ, festival che nel 2026 raddoppia passando da una a due serate, domani e domenica, con celeb della consolle quali Tiga, Felix Da Housecat, Parisi, Camoufly, Sam Ruffillo, Picchio Rosso, Marabù ed Euro Nettuno. Benny, com’è iniziata l’avventura di Electronic BBQ? "Dall’amicizia con il sindaco di Castellarano e presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L'Alchimista del Sottobosco
Notizie e thread social correlati
Fascicolo sanitario elettronico, come cambiaDa martedì sarà disponibile online la nuova versione del portale del Fascicolo sanitario elettronico in Emilia-Romagna.
Leggi anche: L’elettronico "Acusmatiq". C’è anche Profondo Rosso
L' AlchimistaL’ Alchimista è il nuovo progetto cantautoriale/elettronico di Paolo Michelini, già noto con il suo alter-ego mascherato HLFMN, dove toglie la maschera e usa la ... rockit.it
Biografia L' AlchimistaL’ Alchimista è il nuovo progetto cantautoriale/elettronico di Paolo Michelini, già noto con il suo alter-ego mascherato HLFMN, dove toglie la maschera e usa la ... rockit.it