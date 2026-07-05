Fascicolo sanitario elettronico come cambia

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da martedì sarà disponibile online la nuova versione del portale del Fascicolo sanitario elettronico in Emilia-Romagna. Il sito permette ai cittadini di prenotare esami, scaricare referti e gestire diverse pratiche relative alla salute.

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Da martedì sarà online la nuova versione del portale del Fascicolo sanitario elettronico dell’ Emilia-Romagna, dove i cittadini possono prenotare esami, scaricare referti e gestire gran parte delle pratiche legate alla propria salute. Il restyling, finanziato con i fondi del Pnrr, non cambia solo la grafica ma anche l’architettura del sito, con l’obiettivo di rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi. La vecchia versione resterà comunque attiva in parallelo, mentre una nuova app, destinata a sostituire quella attuale, arriverà in autunno. Tra le novità principali, una nuova home page e il ‘ Taccuino personale ’, uno spazio dove il cittadino può inserire e consultare misurazioni, farmaci assunti e altre informazioni quotidiane sulla propria salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia da oggi per le Regioni

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