Tre giorni dedicati alla musica elettronica e alla sperimentazione elettroacustica. Sono quelli firmati " Acusmatiq XXI – Musica Ex Machina ", festival organizzato da Arci, Amat e Comune di Ancona alla Mole Vanvitelliana. Si inizia venerdì 24 con il workshop gratuito di Data Sonification, curato dall’associazione Piattaforma, seguito dalla presentazione dei lavori vincitori del concorso internazionale di sound-art Landscape 2526 (ore 18.30) e da ‘Autotuned’ (ore 19.30), una performance per sei automobili e un musicista, con Gianpaolo Antongirolami al sax. E’ un progetto di Paolo F. Bragaglia e Gianluca Gentili pensato per ridefinire gli spazi dell’ascolto e della percezione nel paesaggio sonoro urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’elettronico "Acusmatiq". C’è anche Profondo Rosso

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Si parla di: ACUSMATIQ XXI: Musica Ex Machina a Mole Vanvitelliana tra suono, arte e innovazione; Acusmatiq XXI ad Ancona: tre giorni di elettronica e sperimentazione alla Mole.