lake sound park la grande musica

Sul palco dell’ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, si esibiscono artisti noti e nuove band, portando musica dal vivo sulla scena estiva. La location offre viste sul lago, mentre i musicisti salgono uno dopo l’altro, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La line-up comprende nomi di rilievo e debutti, con concerti che si svolgono tra serate calde e panorami suggestivi.

L’estate è sinonimo di musica e quella che stiamo vivendo si accende con nuovi nomi nella line-up del Lake Sound Park a Cernobbio (Co). Un mix di protagonisti iconici e nuove sorprese salgono sul palco dell’ex galoppatoio di Villa Erba, tra musica, emozioni e panorami mozzafiato sul lago. Un festival pensato per chi ama cantare, ballare e vivere emozioni indimenticabili sotto le stelle: ogni concerto è un’occasione per vivere momenti unici da condividere. Per le ultime tre serate con inizio alle 21.30 la rassegna propone Mannarino + Angelica Bove, Charlie Puth e Luca Carboni. Stasera, dopo il successo del suo primo tour internazionale con cui lo scorso maggio ha incantato l’Europa intera e in attesa di tornare con nuova musica, Mannarino torna con una performance live a distanza di 3 anni dal suo ultimo tour estivo in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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