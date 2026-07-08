Domani, giovedì 9 luglio, inizia il Lake Sound Park, il festival musicale organizzato da MyNina. La prima serata vedrà sul palco Fiorella Mannoia, mentre altri artisti sono previsti nelle giornate successive. La manifestazione si svolge in una location all’aperto e durerà fino a fine luglio. Sono stati annunciati diversi ospiti, anche se i nomi ufficiali sono stati comunicati solo in parte.

Dopo tanta attesa prenderà ufficialmente il via domani, giovedì 9 luglio, l’edizione 2026 del LAKE SOUND PARK, il festival organizzato da MyNina, in collaborazione con Shining Production, in partnership con Villa Erba e con il contributo del Comune di Cernobbio, che fino al 26 luglio 2026 porterà negli spazi dell’Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO) il meglio della musica italiana e internazionale e non solo. Giunto alla sua quinta edizione, il LAKE SOUND PARK si è affermato come uno degli appuntamenti estivi più apprezzati a livello nazionale grazie a una proposta capace di unire qualità artistica, cura dell’accoglienza e un’atmosfera unica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - LAKE SOUND PARK: parte domani con Fiorella Mannoia, ecco tutti gli ospiti

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