Dal 9 luglio al 26 luglio, nell’Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, si svolge il Lake Sound Park 2026. Sono in programma concerti con artisti come Riccardo Cocciante e Charlie Puth. La manifestazione, dedicata alla musica, vede la partecipazione di numerosi artisti e pubblico. La fase più intensa del festival è iniziata, con eventi e spettacoli che continuano fino alla fine di luglio.

Tutti gli ospiti e line up del festival partito il 9 luglio scorso e in programma fino al 26 nell’Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio. Dopo un avvio che ha già regalato grandi emozioni, il Lake Sound Park 2026 entra nella sua fase più intensa. Il festival, partito il 9 luglio scorso e in programma fino al 26 nell’Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, continua a confermarsi uno degli appuntamenti estivi più importanti del Nord Italia, capace di unire grandi nomi della musica italiana e internazionale in una delle location più suggestive affacciate sul Lago di Como. Le prime serate hanno richiamato migliaia di spettatori. Ad aprire la quinta edizione è stata Fiorella Mannoia, protagonista di un concerto intenso ed elegante che ha inaugurato il festival con il suo repertorio senza tempo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - Lake Sound Park 2026: da Riccardo Cocciante a Charlie Puth, il Lago di Como si trasforma nella capitale della musica

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