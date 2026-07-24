Il corpo senza vita di un ragazzo di 15 anni è stato recuperato questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco nel Lago Gerolotto, situato nel Parco delle Cave di Brescia. Il giovane era scomparso nelle acque del lago e la sua scomparsa aveva generato preoccupazione tra i soccorritori. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sulla causa della morte. La famiglia del ragazzo è stata informata del decesso.

I sommozzatori dei vigili del fuocohanno recuperato il corpo senza vita del giovane di 15 anniche questa mattina era scomparso nelle acque del Lago Gerolotto, che si trova nel Parco delle Cave di Brescia. Il cadavere del giovane è stato individuato a circa 12 metri di profondità. È questo il tragico epilogo delle operazioni di ricerca avviate dopo che è stato lanciato l’allarme. Doveva essere solo una giornata tranquilla e invece si è tramutata in una tragedia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane adolescente si era recato al laghetto insieme alla sorella maggiore. I due poi avrebbero deciso di immergersi per fare un bagno, nonostantedal regolamento del parco l’accesso all’acqua sia vietato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lago Gerolotto, trovato il corpo senza vita del 15enne disperso

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