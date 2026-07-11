Il corpo di un uomo disperso nel fiume è stato rinvenuto nelle ultime ore. La scomparsa dell’uomo si è verificata intorno alle 16:00, quando insieme alla moglie e alle due figlie si era immerso nel fiume. La corrente forte ha provocato difficoltà, portando alla sua scomparsa. La famiglia aveva deciso di fare il bagno nel corso d’acqua, ma la situazione si è aggravata rapidamente. Le ricerche sono state condotte dalle forze di soccorso.

La tragedia si è verificata intorno alle 16:00 quando l’uomo insieme alla moglie e alle due figlie si sarebbero buttati nel fiume. La corrente ha messo in seria difficoltà la famiglia. I vigili del fuoco hanno salvato la donna e le figlie, ma una delle piccole si trova in gravi condizioni Il corpo senza vita dell’uomo che risultava disperso nel fiume Tagliamento è stato ritrovato. La tragedia si è verificata nei pressi del ponte dell’autostrada A4 a Ronchis di Latisana (Udine) nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:00. Secondo quanto ricostruito, la vittima si sarebbe buttata in acqua con la moglie e le figlie, ma lacorrente del fiume ha messo in seria difficoltà la famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fiume Tagliamento, trovato il corpo senza vita dell’uomo disperso dopo bagno con la famiglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Udine, tragedia nel fiume Tagliamento: trovato morto il padre disperso dopo il bagno con la famigliaIl corpo dell’uomo disperso nel fiume Tagliamento è stato trovato, concludendo le ricerche avviate dopo che era scomparso durante un bagno con i due...

Leggi anche: Udine, tragedia nel fiume Tagliamento: trovato morto il padre disperso dopo il bagno con i figli

Disperso dopo il bagno con i figli nel fiume Tagliamento, l'uomo trovato senza vita: gravissimo uno dei due bimbiÈ morto l'uomo che risultava disperso nel fiume Tagliamento dove stava facendo il bagno, nella zona di Ronchis di Latisana (Udine), al ... msn.com

Trovato morto l’uomo disperso nel fiume Tagliamento: si era tuffato per aiutare le figlieLeggi su Sky TG24 l'articolo Uomo disperso nel fiume Tagliamento: stava facendo il bagno con i due figli, uno è grave ... tg24.sky.it