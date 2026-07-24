Ladro sorpreso a rubare in casa proprietario lo accoltella

Un uomo di 50 anni è stato sorpreso a rubare in una casa nel Catanese. Il proprietario, vedendo l’intruso incappucciato, è intervenuto e si è verificata una colluttazione. Durante la lite, il proprietario ha ferito l’intruso con un coltello da cucina. L’uomo è stato trasportato in ospedale, mentre il proprietario è stato ascoltato dalle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto.

E’ accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l’uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l’intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell’Europa dell’Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall’abitazione da carabinieri di Palagonia. E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caltagirone dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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GIOVANE LADRO SORPRESO A RUBARE IN CASA: IL PROPRIETARIO LO UCCIDE A COLPI DI PISTOLA

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Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. Il fatto è accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta x.com

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