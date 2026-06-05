Ladro acrobata sorpreso in casa dalla proprietaria un vicino lo fa arrestare

Da modenatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 3 giugno, alle 18.30, un ladro è stato sorpreso in casa da una proprietaria nella zona Musicisti a Modena. Un vicino ha poi chiamato le forze dell'ordine e ha aiutato ad arrestare l'uomo, che aveva tentato di scappare arrampicandosi e compiendo manovre acrobatiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il sospettato. Non sono stati segnalati feriti o danni alla proprietà.

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Nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 giugno, intorno alle 18.30, la tranquillità della zona Musicisti a Modena è stata interrotta dall'incursione di un ladro. Un cittadino albanese di 31 anni si è arrampicato agilmente lungo la grondaia di un condominio cercando di intrufolarsi in un appartamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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