Ladro acrobata sorpreso in casa dalla proprietaria un vicino lo fa arrestare

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno, alle 18.30, un ladro è stato sorpreso in casa da una proprietaria nella zona Musicisti a Modena. Un vicino ha poi chiamato le forze dell'ordine e ha aiutato ad arrestare l'uomo, che aveva tentato di scappare arrampicandosi e compiendo manovre acrobatiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il sospettato. Non sono stati segnalati feriti o danni alla proprietà.