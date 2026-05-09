Ruba moto sotto casa del proprietario i carabinieri lo inseguono ma si dilegua tra le campagne | è caccia al ladro

Un uomo ha sottratto una moto vicino a un campo sportivo ad Agrigento e ha tentato di scappare lungo la strada statale 640. I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno iniziato un inseguimento, ma il ladro si è dileguato tra le campagne circostanti. Al momento, le forze dell’ordine stanno conducendo le ricerche per individuare e fermare il responsabile.

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