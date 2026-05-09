Ruba moto sotto casa del proprietario i carabinieri lo inseguono ma si dilegua tra le campagne | è caccia al ladro

Da agrigentonotizie.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha sottratto una moto vicino a un campo sportivo ad Agrigento e ha tentato di scappare lungo la strada statale 640. I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno iniziato un inseguimento, ma il ladro si è dileguato tra le campagne circostanti. Al momento, le forze dell’ordine stanno conducendo le ricerche per individuare e fermare il responsabile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ha rubato una moto nella zona del campo sportivo di Agrigento, poi si è dato alla fuga lungo la strada statale 640. Giunto nei pressi di contrada Maddalusa, si è accorto di essere inseguito da un'auto dei carabinieri. Sentendosi braccato, ha abbandonato il mezzo in un terreno ed è riuscito a far.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Blocca il ladro che gli stava smontando l'auto sotto casa e lo consegna ai carabinieriNel tardo pomeriggio di sabato 21 febbraio, a Pontenure, un uomo è stato sorpreso mentre tentava di smontare qualche pezzo del motore di un’auto...

Ruba more in un terreno privato e cade in un pozzo nascosto: proprietario condannato per la morte del ladroLa tragedia nel giardino abbandonato di Tuoro sul Trasimeno Una passeggiata, un roveto pieno di more e un terreno apparentemente abbandonato.

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.