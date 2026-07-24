Catania sorprende un ladro in casa e lo prende a coltellate | è grave

Un uomo di 50 anni ha sorpreso un ladro con il volto coperto all’interno della propria abitazione a Ramacca, in provincia di Catania. Quando ha tentato di bloccarlo, il ladro ha reagito e ha ferito l’uomo con un coltello, causando ferite gravi. L’intervento dei soccorritori è stato necessario per trasportare l’uomo in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ha sorpreso un uomo con il volto coperto all'interno della propria casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro intento a rubare nella sua casa. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione, durante la quale il proprietario dell'abitazione ha colpito l'intruso con un coltello da cucina, ferendolo gravemente. Il 37enne, originario dell'Europa dell'Est, è comunque riuscito a fuggire., L'uomo è stato rintracciato poco dopo militari a poca distanza dall'abitazione. Ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, è piantonato in stato di arresto con le accuse di furto in abitazione e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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