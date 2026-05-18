Roma agente fa irruzione in un appartamento e spara al proprietario di casa | pensava fosse un ladro

Un agente di polizia è stato condannato a due mesi con rito abbreviato dopo aver sparato a un uomo, credendo che fosse un ladro. L’incidente è avvenuto durante un'irruzione in un appartamento nella capitale. Il proprietario della casa è stato raggiunto da un colpo sparato dall’agente, che ha confuso la persona con un malintenzionato. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica e portato a una sentenza di condanna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui