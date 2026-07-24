Ladro ferito a Ramacca durante un furto in casa il proprietario l' avrebbe accoltellato | prognosi riservata
Un uomo di 37 anni è stato ferito gravemente a Ramacca durante un tentativo di furto in una casa. Secondo quanto riferito, il proprietario dell’abitazione ha avuto uno scontro con il ladro e lo avrebbe accoltellato. Il ladro è stato trasportato in ospedale con una prognosi riservata. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri coinvolti o sulle circostanze precise dell’incidente.
Un uomo di 37 anni è stato ferito gravemente a Ramacca, in provincia di Catania. Si tratterebbe di un ladro scoperto dal proprietario di un’abitazione, che durante una colluttazione con lui lo avrebbe accoltellato. Il ferito, originario dell’Europa dell’Est, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caltagirone, dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Cos'è successo a Ramacca La fuga del ladro, il ricovero in ospedale e l'arresto Le indagini su quanto accaduto a Ramacca Cos’è successo a Ramacca Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ANSA, il proprietario dell’abitazione a Ramacca, nel Catanese, avrebbe sorpreso il ladro, incappucciato, mentre si trovava in casa. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Ramacca, sorprende un ladro in casa e lo accoltella: lItalia si divide
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