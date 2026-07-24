Un uomo di 37 anni è stato ferito gravemente a Ramacca durante un tentativo di furto in una casa. Secondo quanto riferito, il proprietario dell’abitazione ha avuto uno scontro con il ladro e lo avrebbe accoltellato. Il ladro è stato trasportato in ospedale con una prognosi riservata. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri coinvolti o sulle circostanze precise dell’incidente.

Un uomo di 37 anni è stato ferito gravemente a Ramacca, in provincia di Catania. Si tratterebbe di un ladro scoperto dal proprietario di un’abitazione, che durante una colluttazione con lui lo avrebbe accoltellato. Il ferito, originario dell’Europa dell’Est, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caltagirone, dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Cos'è successo a Ramacca La fuga del ladro, il ricovero in ospedale e l'arresto Le indagini su quanto accaduto a Ramacca Cos’è successo a Ramacca Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ANSA, il proprietario dell’abitazione a Ramacca, nel Catanese, avrebbe sorpreso il ladro, incappucciato, mentre si trovava in casa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ladro ferito a Ramacca durante un furto in casa, il proprietario l'avrebbe accoltellato: prognosi riservata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ramacca, sorprende un ladro in casa e lo accoltella: lItalia si divide

Notizie e thread social correlati

Ramacca, presunto ladro accoltellato durante una colluttazione con il proprietario di casaUn uomo di 37 anni è stato accoltellato durante una colluttazione all’interno di un’abitazione a Ramacca, nel Catanese.

Ladro in azione in casa scoperto dal proprietario a Ramacca, ferito a coltellateUn uomo di 50 anni ha sorpreso un ladro di 37 anni nella sua casa a Ramacca, nel Catanese, e lo ha colpito con un coltello.

Argomenti più discussi: Catania, ladro sorpreso a rubare: ferito a coltellate dal padrone di casa; Sorprende ladro in casa e lo accoltella.

Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. Il fatto è accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta x.com

Tenta il furto in un’abitazione, poi la colluttazione: ladro 37enne accoltellato dal proprietarioGrave il ladro 37enne coinvolto nella colluttazione con il proprietario di casa a Catania: ricoverato e piantonato dai carabinieri. notizie.it

Ladro 37enne ferito nella colluttazione con il proprietario di casa a Catania: è ricoverato e piantonato dai carabinieri.Grave il ladro 37enne coinvolto nella colluttazione con il proprietario di casa a Catania: ricoverato e piantonato dai carabinieri. notizie.it