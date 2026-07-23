Un uomo di 41 anni è morto il 14 luglio in un incidente avvenuto a Cognento di Campagnola, nelle campagne della Bassa reggiana, dopo essere stato investito dalla bicicletta di un noto cantante. La famiglia ha scelto di utilizzare simboli come un pallone da pallavolo e il logo del Napoli Calcio per ricordare le sue passioni. La madre ha commentato il dolore, sottolineando la vita dedicata all’onestà e al rispetto.

Reggio Emilia, 23 luglio 2025 – Il pallone da pallavolo e il logo del Napoli Calcio: questi i simboli scelti dalla famiglia per onorare le due grandi passioni di Alessandro Magnani, 41 anni, scomparso il 14 luglio dopo l’incidente, avvenuto a Cognento di Campagnola, nelle campagne della Bassa reggiana, con la bici del noto cantante Paolo Belli. Sul ricordino funebre, oltre alla sua foto con la maglia partenopea, scattata allo stadio Maradona, c’è scritta una frase: “L’onestà, la generosa disponibilità, il rispetto per tutti, hanno ispirato la sua vita”. Il dolore di mamma Pasqualina alla camera ardente. L’allenatore, soprannominato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alessandro travolto dalla bici del cantante Paolo Belli, lo strazio della madre: “Una vita di onestà e rispetto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Travolto Da Una Bici, Sulle Due Ruote, Il Cantante Paolo Belli

Notizie e thread social correlati

Perde la vita travolto dalla bici. Il cantante Paolo Belli indagato: "Sono sotto choc e distrutto"Lunedì, un incidente ha causato la morte di un uomo di 41 anni dopo essere stato investito da una bicicletta.

Travolto dalla bici di Paolo Belli, muore il 41enne Alessandro MagnaniUn uomo di 41 anni è deceduto un giorno dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da Paolo Belli.

Temi più discussi: Paolo Belli indagato per omicidio stradale dopo la morte del pedone; RaiNews. . Alessandro Magnani, aveva 41 anni: è morto in ospedale un giorno dopo essere stato travolto da una bicicletta, condotta dal cantante e conduttore televisivo Paolo Belli. L'incidente lunedì intorno a mezzogiorno a Cognento, nelle campagne della; Pedone travolto da una bici, morto a 41 anni: coinvolto il cantante Paolo Belli; Paolo Belli coinvolto in un incidente: morto investito il 41enne Alessandro Magnani.

Come atto dovuto, in vista dell'autopsia e degli altri accertamenti che la Procura di Reggio Emilia compirà, Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, travolto dalla bici con in sella il cantante. Nei pros x.com

Alessandro Magnani muore dopo essere stato travolto dalla bici di Paolo BelliUn incidente tragico ha portato alla morte di Alessandro Magnani, 41 anni, travolto da una bicicletta condotta dal noto cantante e conduttore televisivo Paolo Belli. L’episodio si è verificato lunedì ... it.blastingnews.com

Travolto dalla bici di Paolo Belli, muore dopo un giorno di agoniaÈ morto a 41 anni un giorno dopo essere stato travolto da una bicicletta condotta dal cantante e conduttore televisivo Paolo Belli. (ANSA) ... ansa.it