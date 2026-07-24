Il chirurgo plastico Roy De Vita, primario di Chirurgia plastica e ricostruttiva all’Istituto Tumori Regina Elena di Roma, è accusato di aver accumulato 150 giornate di assenze ingiustificate dal lavoro. È tra gli 89 dipendenti coinvolti in un’inchiesta sui furbetti del cartellino, che indaga su presunte irregolarità nelle timbrature di presenza. L’indagine ha portato al rischio di un processo per De Vita.

Il chirurgo plastico Roy De Vita rischia il processo. Il primario di Chirurgia plastica e ricostruttiva dell’Istituto Tumori Regina Elena di Roma è uno degli 89 dipendenti finiti nelle inchieste sui furbetti del cartellino. Già accusati dalla Corte dei Conti di un danno erariale di mezzo milione di euro. Il Fatto Quotidiano scrive che i pm gli contestano 150 giornate di assenza ingiustificata e 138 giorni di ferie che, secondo l’accusa, sarebbero stati accumulati indebitamente. L’accusa a Roy De Vita. Il pm Fabrizio Tucci e l’aggiunto Giuseppe De Falco lo accusano di aver attestato falsamente la sua presenza in servizio. Le indagini sono del Nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Open.online

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Si parla di: L’accusa a Roy De Vita: 150 giornate di assenze ingiustificate dall’ospedale; Roy De Vita, chiusa l’indagine per assenteismo all’Istituto tumori: Accumulati 138 giorni di ferie.