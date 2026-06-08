Roy De Vita e la missione in Perù nella diocesi di Papa Leone
Un missionario ha avviato un progetto in Perù, nella diocesi di Papa Leone, con l’obiettivo di portare competenze, salute e assistenza alle popolazioni più vulnerabili. L’iniziativa si concentra sull’offrire supporto diretto a chi vive in condizioni di fragilità, con interventi che riguardano servizi sanitari e attività di formazione. L’obiettivo è fornire aiuto concreto a comunità che hanno meno opportunità di accesso alle risorse essenziali.
Portare expertise, competenze e salute là dove ce n’è più bisogno, per aiutare concretamente le popolazioni fragili. Questo l’obiettivo del “ Progetto 10.19 by Roy De Vita – Medici e volontari italiani in Perù”, una missione umanitaria che dal 12 al 19 giugno porterà a Chiclayo un team di professionisti italiani impegnati in interventi chirurgici contro il tumore al seno, procedure nefrologiche e attività di formazione sanitaria a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione. “Organizziamo una missione l’anno, che dividiamo in tre step: nel primo in genere cerchiamo di individuare la popolazione da screenare, nel secondo e nel terzo andiamo ad operare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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