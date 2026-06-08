Roy De Vita ha dichiarato di aver appreso delle indagini dai media e di non avere informazioni sulla vicenda o sulle eventuali accuse. La sua comunicazione è stata fatta pubblicamente, senza dettagli aggiuntivi. La notizia ha ricevuto l’approvazione di alcune figure politiche, tra cui un rappresentante di spicco del governo. De Vita ha sottolineato di non essere a conoscenza di altri elementi riguardanti la sua posizione.

“Ho appreso delle indagini dalla stampa. Non ho notizie della vicenda e non so di cosa verrei accusato. L’unica cosa che posso dire è, visto che si parla di cartellini, che il primario secondo il contratto nazionale non ha debito orario”. Così Roy De Vita, direttore della Divisione di Chirurgia Plastica dell’Istituto dei Tumori Regina Elena di Roma, risponde a LaSalute di LaPresse sull’indagine della Procura di Roma relativa a presunte false timbrature agli Ifo. A margine della presentazione in sala Zuccari del Progetto 10.19 – che prevede una serie di missioni in Perù per offrire cure specialistiche a pazienti fragili (la prima è stata già... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roy De Vita: “Ho appreso delle indagini dalla stampa”. E incassa la stima di Salvini

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