Le forze di polizia hanno scoperto un laboratorio clandestino in una casa a Volterra dedicato alla produzione e al confezionamento di marijuana. La serra è stata individuata durante un’operazione che ha portato anche all’arresto di un’altra persona per spaccio nel capoluogo provinciale. Le autorità hanno sequestrato attrezzature e sostanze illegali durante le verifiche. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre persone coinvolte o sui quantitativi di droga trovati.

Un laboratorio clandestino per la produzione e il confezionamento di droga è stato scoperto a Volterra dai finanzieri del comando provinciale di Pisa, nell’ambito di un’operazione che ha portato anche a un secondo arresto per spaccio nel capoluogo provinciale. L’intervento principale è nato da mirati controlli sul territorio condotti dai militari della Tenenza di Volterra, affiancati dalle unità cinofile del gruppo di Pisa. I finanzieri hanno individuato un immobile adibito a vera e propria base operativa, utilizzata per preparare, confezionare e stoccare lo stupefacente destinato al mercato illecito. Fondamentale si è rivelato il fiuto del cane antidroga Neva, che ha permesso di individuare un quarantunenne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laboratorio "fai da te" di marijuana. La serra in casa fiutata da Neva

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