Il parente non lo sente da giorni i carabinieri vanno a controllare e trovano la serra di marijuana

Un parente non ha più avuto notizie di una persona da giorni. I carabinieri sono intervenuti a seguito di una chiamata e hanno trovato una serra di marijuana. La scoperta è avvenuta durante un controllo in un’abitazione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulla posizione esatta.

A volte il caso dà una bella mano alle forze dell’ordine, perché senza la telefonata ricevuta e che ha dato inizio a questo storia, probabilmente la scoperta fatta dai carabinieri di Riva del Garda non avrebbe avuto luogo (o, comunque, sarebbe stata ben più complicata). Ma andiamo con ordine. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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T-max impenna davanti ai carabinieri e rischia il sequestro

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