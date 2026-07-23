I finanzieri di Pisa hanno scoperto una serra di marijuana all’interno di un’abitazione. Un cane antidroga ha individuato il laboratorio clandestino, che era destinato alla produzione, al confezionamento e allo stoccaggio di stupefacenti. Il proprietario, un uomo di 41 anni con precedenti, è stato denunciato. La scoperta è avvenuta durante un’operazione di controllo, senza altre persone coinvolte o armi trovate sul posto.

Volterra (Pisa), 23 luglio 2026 – Un laboratorio clandestino adibito alla produzione, confezionamento e allo stoccaggio di sostanze stupefacenti è stato scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Pisa, che hanno denunciato un 41enne, già noto alle forze dell'ordine. Nell'abitazione dell'uomo a Volterra i militari hanno trovato una serra 'indoor' completa di materiale e attrezzature destinate alla coltivazione della droga, tra cui fertilizzanti e lampade per l'illuminazione. I cani antidroga. Fondamentale si è rivelato il contributo fornito dal cane antidroga 'Neva', il cui fiuto ha prima consentito di individuare l'uomo e, successivamente, i locali all'interno dei quali erano occultati lo stupefacente e il materiale utilizzato per la lavorazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cane antidroga scova la serra di marijuana in casa: denunciato quarantenne

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