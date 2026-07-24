Alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival è stato presentato il progetto “La Voce dei Giovani”, che si è concluso con la quarta edizione. Il progetto si propone di coinvolgere le nuove generazioni attraverso iniziative educative e culturali. Il film “Liberty”, ambientato a Napoli, è stato uno dei lavori presentati, affrontando temi come l’integrazione e l’identità.

Presentato alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival, il progetto “La Voce dei Giovani” conclude la sua quarta edizione confermandosi un importante percorso educativo e culturale dedicato alle nuove generazioni. Il format, promosso e finanziato dal Comune di Napoli e ideato e realizzato da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Mad Entertainment, Dedalus Cooperativa Sociale e Associazione Gomitoli, nasce con l’obiettivo di dare spazio alla creatività dei giovani attraverso il linguaggio dell’audiovisivo. L’edizione 2026, dal titolo “Le Porte di Napoli”, ha scelto come scenario due luoghi simbolici della città: Porta Capuana e la Stazione Centrale, aree caratterizzate da una forte identità multiculturale, dove convivono fragilità sociali, storie di integrazione e nuove energie creative. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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© Spettacolo.periodicodaily.com - “La Voce dei Giovani” al Giffoni Film Festival: con “Liberty” Napoli racconta integrazione, identità e nuove generazioni

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