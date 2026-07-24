Il 24 luglio 2026, è stato annunciato che il mercato dei titoli di debito comuni europei si avvicina ai 5 mila miliardi di euro. Questo mercato si è sviluppato in cinque anni, con emissioni annuali fino a 850 miliardi di euro. La creazione di questo nuovo safe asset europeo mira a rafforzare la condivisione del debito tra gli Stati membri. Sono stati evidenziati vantaggi, rischi e ostacoli legati a questa iniziativa.

Bruxelles, 24 luglio 2026 – Un mercato di titoli comuni vicino ai 5 mila miliardi di euro, costruito nell’arco di cinque anni attraverso emissioni europee fino a 850 miliardi l’anno. È questo il cuore della proposta avanzata lo scorso 9 luglio dal ministro spagnolo dell’ Economia Carlos Cuerpo per creare una “European Sovereign Facility” e dotare l’Unione di un vero safe asset, sufficientemente ampio e liquido da competere con i Treasury statunitensi. L’idea non consiste necessariamente nell’accendere nuovo debito, ma nel sostituire progressivamente una parte delle emissioni nazionali con titoli collocati direttamente a livello europeo. Una soluzione che, nelle intenzioni di Madrid, dovrebbe ridurre la frammentazione dei mercati finanziari, abbassare i costi di finanziamento e rafforzare il ruolo internazionale dell’euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La via spagnola al debito comune europeo: vantaggi, rischi e ostacoli del nuovo safe asset UE

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