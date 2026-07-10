Un rappresentante di Fdi ha dichiarato che alcuni paesi dell'UE sono contrari alle nuove forme di debito comune. Ha riferito di una proposta spagnola avanzata poco prima, che prevede un'emissione di debito condiviso di 850 miliardi di euro all'anno per finanziare spese legate alla competitività. Il governo di riferimento si è detto favorevole alla proposta, sostenendola.

Roma, 10 lug. (askanews) - "C'è una ostilità da parte dei paesi frugali a nuove forme di debito comune: c'è una proposta spagnola di qualche ora fa per una emissione di debito comune da 850 miliardi all'anno per sostenere le spese destinate ai temi della competitività, il nostro governo la sostiene, siamo d'accordo". Lo ha detto il capodelegazione Fdi-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, a margine del seminario "La forza dei territori", organizzato dalla delegazione di Fratelli d'Italia - ECR a Roma. "C'è una forte ostilità dei paesi frugali al debito comune ma noi non vogliamo nuove tasse europee, ci opponiamo a nuove risorse proprie che vadano a incidere sulle tasche dei cittadini e sulla competitività delle nostre industrie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ue, Fidanza (Fdi): favorevoli a nuove forme debito comune

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