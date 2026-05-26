Confindustria Orsini | Serve debito comune Ue 20 miliardi a crescita sanità e scuola

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Orsini ha sottolineato la necessità di un debito comune europeo di 20 miliardi di euro destinati a crescita, sanità e scuola. Durante un incontro, ha evidenziato l’importanza dell’industria per la ripresa economica italiana e ha affrontato i temi del costo dell’energia, dell’intelligenza artificiale e del confronto con i sindacati. La discussione si è concentrata sulle strategie per rilanciare l’economia e affrontare le sfide attuali.

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Il rilancio della crescita economica italiana, il ruolo strategico dell’industria, il nodo del costo dell’energia, la sfida dell’intelligenza artificiale e il dialogo con i sindacati. Sono questi i temi centrali affrontati dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nella relazione all’Assemblea annuale dell’associazione degli industriali, tenutasi oggi a Roma. “Lanciamo una proposta al Governo e alle parti sociali. Lavoriamo insieme, su queste misure, alcune delle quali hanno perso la propria ragion d’essere o si sovrappongono tra loro. Analizziamole insieme. E identifichiamo i 20 miliardi da riallocare, senza aumentare il debito: un terzo alla crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola”, ha detto il presidente di Confindustria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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