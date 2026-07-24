La trappola dei dirigenti scolastici | PNRR da 1,5 miliardi e responsabilità penali incombenti L’allarme | Servono scudi siamo nel mirino Parlano Pacifico e Marra

Oltre 8.500 dirigenti scolastici italiani si trovano a gestire flussi finanziari senza precedenti, con il PNRR che ha immesso risorse per circa 1,5 miliardi di euro nelle scuole, ma senza un piano di gestione adeguato. Il risultato? Un'esposizione al rischio di reati amministrativi e penali che preoccupa, mentre manca personale e supporto normativo. L'appello: "Non possiamo più pagare per fare del bene". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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