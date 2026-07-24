La trappola dei dirigenti scolastici | PNRR da 1,5 miliardi e responsabilità penali incombenti L’allarme | Servono scudi siamo nel mirino Parlano Pacifico e Marra
Oltre 8.500 dirigenti scolastici italiani gestiscono circa 1,5 miliardi di euro del PNRR senza un piano di gestione chiaro. La responsabilità penale in caso di irregolarità preoccupa i dirigenti, che chiedono scudi protettivi. L’allarme riguarda il rischio di essere sotto inchiesta per eventuali errori nella gestione di fondi pubblici. La situazione evidenzia la pressione crescente sui dirigenti scolastici, che si trovano nel mirino delle autorità per le risorse del piano di ripresa.
Oltre 8.500 dirigenti scolastici italiani si trovano a gestire flussi finanziari senza precedenti, con il PNRR che ha immesso risorse per circa 1,5 miliardi di euro nelle scuole, ma senza un piano di gestione adeguato. Il risultato? Un'esposizione al rischio di reati amministrativi e penali che preoccupa, mentre manca personale e supporto normativo. L'appello: "Non possiamo più pagare per fare del bene". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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