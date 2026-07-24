I dirigenti scolastici ottengono gli aumenti ma Pacifico UDIR lancia l’allarme | Ora risolvere le sperequazioni interne ed esterne

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti scolastici dell'Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, dopo sei mesi di attesa. La firma è avvenuta l’11 maggio tra Aran e sindacati. Il provvedimento prevede aumenti salariali per i dirigenti. Tuttavia, il rappresentante di un sindacato ha evidenziato la necessità di affrontare le disparità interne ed esterne.

Sei mesi di attesa, poi il via libera. Il Consiglio dei ministri ha dato il suo assenso all’ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti dell'Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, siglato l'11 maggio scorso dall'Aran e dai sindacati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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