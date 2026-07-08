Tra marzo e ora, quattro negozi di Bergamo e provincia sono stati oggetto di furti con spaccata. I commercianti riferiscono di essere nel mirino dei ladri e hanno subito molte intrusioni negli ultimi mesi. Finora, circa 20 attività commerciali sono state vittime di furti, ma solo alcuni hanno registrato quattro episodi nel breve periodo. La sequenza di furti ha coinvolto negozi diversi, senza che siano stati ancora identificati i responsabili.

Nell’ultimo periodo sono stati tanti i furti subiti dai commercianti di Bergamo e provincia, e se è vero che sono ormai quasi 20 i negozianti ad aver subito intrusioni, non sono in molti ad averne avute quattro in pochi mesi. È il caso della catena di negozi di abbigliamento «Le Matte». L’ultima delle sedi ad essere presa di mira è stata quella di Azzano San Paolo: «È la quarta spaccata che subiamo da marzo — racconta la titolare, Francesca Zambaiti —. Per primo è toccato al negozio di Isso, dal quale hanno portato via 20 mila euro, poi è stato il turno di Seriate, con un bottino da 5 mila euro. A Cologno e ad Azzano, invece, non sono riusciti a prendere nulla». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Quattro spaccate da marzo nei negozi "Le Matte": «Siamo nel mirino dei ladri»

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NINNA E MATTI SI SONO LASCIATI

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