Al Khelaifi celebra il PSG campione di Francia | La nostra forza è il gruppo e il settore giovanile ora testa alla Champions

Il presidente del PSG ha commentato il 14° titolo di campione di Francia conquistato dalla squadra, sottolineando come la forza del club risieda nel gruppo e nel settore giovanile. Dopo aver festeggiato il successo, ha dichiarato che ora l’obiettivo è concentrarsi sulla prossima competizione europea, la Champions League. La squadra ha ottenuto il campionato grazie ai risultati maturati durante l’intera stagione, portando a casa il titolo con diverse partite vinte e punti di vantaggio sulle rivali.

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